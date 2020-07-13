МИД Турции: Армянская агрессия не останется безответной

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Отражение Азербайджаном атаки со стороны Армении является конкретным свидетельством тому, что агрессия Армении не останется безответной.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Турции.

В заявлении говорится, что МИД Турции решительно осуждает нападение армянских вооруженных формирований на Товузский район Азербайджана.

"Отражение Азербайджана еще одного проявления армянского понимания национализма является конкретным свидетельством того, что агрессия Армении не останется безответной", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что армянская сторона должна отказаться от такой опасной тактики и выбрать разумный и правовой путь:

"Ввергаться в авантюру в погоне в погоне за превосходящими свои возможности действия, выявляя слабость властей Армении, является самым серьезным препятствием на пути к миру и стабильности в нашем регионе".

Турция всеми средствами продолжит быть рядом с Азербайджаном в деле защиты территориальной целостности Азербайджана.

МИД Турции выражает соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу и правительству страны за отдавших жизни азербайджанских шехидов и желает раненым скорейшего исцеления.

1news.az