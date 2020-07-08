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Министр обороны выразил соболезнование турецкому коллеге

Сегодня в 18:27 ~ 1 минута на чтение 119
Министр обороны выразил соболезнование турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Туреции в результате взрыва, произошедшего в провинции Сакарья.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих вооруженных сил братской Турции в результате взрыва, произошедшего во время утилизации пиротехнических средств.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования.

Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят елясин».

Эльшан Рустамов

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