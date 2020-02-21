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Министр образования посетил школу-лицей в Гаджигабуле - ФОТО

21 Февраля, 2020 в 17:07 ~ 1 минута на чтение 324
Министр образования посетил школу-лицей в Гаджигабуле - ФОТО

21 февраля министр образования Джейхун Байрамов посетил школу-лицей №10 с уклоном на технические и естественные науки Гаджигабульского района.

Министр встретился с учителями и учениками школы, ознакомился с общими условиями учебного заведения, классными комнатами, библиотекой, тренажерным и актовым залами, а также поинтересовался посещаемостью учащихся.

Затем министр понаблюдал за процессом преподавания истории и уроков немецкого языка в 5-м классе. Министр порекомендовал учащимся активнее использовать электронные ресурсы и поручил руководству школы обогатить библиотеку.

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