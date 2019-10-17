1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Министр образования раскрыл причину, по которой 4 тысячи школьников остались на второй год

Сегодня в 14:33 ~ 1 минута на чтение 286
Министр образования раскрыл причину, по которой 4 тысячи школьников остались на второй год

Более 1 миллиона учащихся получают образование в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, есть определенные критерии в соответствии с законодательством, по которым учащегося оставляют на второй год. Так, школьник может остаться на второй год из-за плохой успеваемости по 4 и более предметам.

«На второй год в прошлом году остались 4000 учащихся, и эта цифра вызывает нашу обеспокоенность. Возможно, они не смогли усвоить программу или же долгое время не приходили на занятия», - сказал он, подчеркнув, что каждый случай изучается в отдельности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

286

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены