Минобороны Азербайджана ответило Армении: Нам незачем просить разрешения

~ 1 минута на чтение 2159

«На территории врага нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего Азербайджанской армии».

Об этом заявил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, добавив, что азербайджанской стороне незачем просить разрешения забрать тела погибших и раненых, потому что распространенная армянской стороной информация лживая и не имеет под собой никаких оснований.

Отметим, что ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян распространила информацию о том, что при условии прекращения огня и создании соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Минобороны Азербайджана: Ни один азербайджанский танк не выведен из строя