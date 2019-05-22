Минобразования о возвращении обучающихся в Китае азербайджанских студентов на родину

Возвращение азербайджанских студентов, находящихся в китайском городе Ухань, находится в центре нашего внимания.

Об этом заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, сообщает APA.

По его словам, этому вопросу уделяется пристальное внимание на государственном уровне.

«Мы пытаемся привезти студентов из китайского Уханя в страну. В настоящее время правительство напрямую занимается этим вопросом», - сказал он, отметив, что Минобразования старается решить эту проблему, учитывая сложившуюся ситуацию.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 человека умерли, 104 – излечились.

Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

А.А.