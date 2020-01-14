Минск предложил купить нефть у Азербайджана и ряда других стран

Беларусь направила предложения о покупке нефти в Украину, Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии.

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

«Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Д.Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. - Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти».

По его словам, предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.

«Мы сейчас занялись этим вопросом», - добавил он.

А.А.