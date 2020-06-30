Минздрав: «Посредством поликлиник будет обеспечена доставка лекарств зараженным коронавирусом»

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Лечение витаминами предусматривается главным образом для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов.

Он указал, что в домашних условиях лечение предполагается лишь для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами. Наблюдение за этими пациентами возлагается на первичную службу здравоохранения, то есть на поликлиники.

«Посредством поликлиник планируется доставка лекарств инфицированным коронавирусом», - сказал Надир Зейналов, отметив, что пациенты не должны выходить из дома.

По его словам, эффективность работы больниц повысится после того, как первичная служба здравоохранения примет на себя часть нагрузки.

Эльшан Рустамов