Минздрав РФ планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе в пандемией

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что опыт российских специалистов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи пациентам с коронавирусом очень востребован за рубежом.

В частности, российские медики уже помогли бороться с вирусом Италии, Кыргызстану, и в ближайшее время планируется поездка в Азербайджан.

«Каждый день мы получаем обращение от ряда стран, которые просят направить наших специалистов для оказания как методической, так и практической помощи, и мы идем навстречу. Сегодня уже специалисты работали в Италии, из Кыргызстана вернулись, сейчас работают в Казахстане.

Планируется выезд в Азербайджан. Поэтому конечно же нашим, особенно близким, друзьям, конечно же, мы безусловно оказываем помощь всестороннюю», - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

ИСТОЧНИК: ТАСС