Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий

Россия предложила Азербайджану рассмотреть вопрос о создании центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных исследований, сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Энергетика интересна Азербайджану с точки зрения замещения внутреннего потребления газа и нефтепродуктов и, соответственно, высвобождения этих объемов для экспорта. Может быть, такое время еще не пришло, когда Азербайджану [это] будет экономически привлекательно. Но мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам рассмотреть вопрос о создании современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне, и они их, соответственно, изучают», - сказал Лихачев.

По его словам, предметных переговоров на этот счет пока не ведется.

«Весь год идут переговоры, но мы здесь будем ждать решения. Предметных переговоров на уровне межправсоглашения или контракта еще нет», - заключил глава «Росатома».

Ранее Лихачев сообщил журналистам, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», - сказал Лихачев, сообщало РИА Новости.

Следует отметить, что в советское время в Азербайджане уже планировалось строительство АЭС, однако оно было полностью свернуто после аварии в Чернобыле в 1986-м.

Кроме того, это не первое предложение России по строительству АЭС в независимом Азербайджане.

В прошлом году ТАСС сообщал, что Азербайджан получил от российской госкорпорации «Росатом» предложение по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.

Тогда же источник ТАСС, знакомый с ситуацией, пояснил, что есть два возможных варианта. Первый предполагает постепенное наращивание энергетических компетенций, подготовку кадров, создание исследовательского атомного реактора и через пять-шесть лет начало реализации проекта АЭС.

Второй путь – форсированный, тем более что выбранная площадка под станцию в Азербайджане осталась с советских времен.

Азербайджан рассматривает предложение России о строительстве на территории страны атомной электростанции (АЭС). Об этом журналистам заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По словам министра, Россия имеет большой опыт в этой сфере и множество аналогичных проектов по всему миру: «Нам тоже сделано предложение, и Азербайджан рассматривает его. Но о чем-то конкретном говорить еще рано».

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