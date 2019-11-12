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«Можно заново сфотографироваться?» Ильхам Алиев не оставил без внимания просьбу молодого человека – ВИДЕО

Сегодня в 11:21 ~ 1 минута на чтение 2500
«Можно заново сфотографироваться?» Ильхам Алиев не оставил без внимания просьбу молодого человека – ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 11 ноября приняли участие в акции по посадке деревьев в новом парке «Гянджлик», заложенном Фондом Гейдара Алиева в Хатаинском районе Баку.

Акция состоялась в рамках проекта «Объединись во имя природы! Объединись во имя жизни!»

Как сообщает 1news.az, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева пообщались с участниками акции, сделали с ними селфи.

Один из молодых людей подошел к Президенту Ильхаму Алиеву и попросил разрешения заново сфотографироваться с ним, поскольку первое фото получилось размытым.

Президент Ильхам Алиев не отказал молодому человеку в его просьбе и снова сфотографировался с ним, а затем спросил его о качестве фотографии.

Этот момент не остался незамеченным.

Представляем вниманию читателей эти кадры.

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