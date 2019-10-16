Мун Хи Сан: Азербайджан имеет важное значение для Республики Корея

16 октября председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном.

Председатель Милли Меджлиса сказал, что наряду с политическими связями между нашими странами также развивается экономическое сотрудничество. Он отметил, что в Азербайджане успешно работают многие компании дружественной Кореи. До сегодняшнего дня между двумя странами было подписано 62 юридических документа. Взаимные визиты глав государств сыграли важную роль в доведении наших отношений до этого уровня.

Председатель довел до внимания, что торговый оборот между Азербайджаном и Кореей не в полной мере отражает экономический потенциал двух стран. Предстоит проделать большую работу для увеличения этих показателей. С целью развития наших экономических связей была создана совместная комиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей. В Азербайджане прошли регистрацию 67 корейских инвестиционных компаний. Азербайджан инвестировал в Корею 427 млн, Корея в Азербайджан - 185 млн долларов.

Огтай Асадов сказал, что межпарламентские группы дружбы, функционирующие в парламентах обеих стран, также вносят свой вклад в развитие двусторонних отношений. С этой точки зрения важное значение имеет повышение интенсивности взаимных визитов дружеских групп. Председатель пригласил Корею принять участие в Парламентской ассамблее тюркоязычных стран в качестве наблюдателя.

Председатель Национальной ассамблеи Кореи Мун Хи Сан высоко оценил стремительное развитие экономики Азербайджана, проводимые реформы. Он сказал, что Корея может поделиться своим опытом с Азербайджаном в области информационных технологий и может извлечь пользу из опыта Азербайджана в использовании природных ресурсов.

Гость довел до внимания, что Азербайджан имеет важное значение для Кореи и страна намерена принять участие в ТюркПА в качестве наблюдателя. Корея проявляет особый интерес к этому региону Южного Кавказа - Азербайджану и намерена углублять связи в будущем.

В ходе беседы гости были проинформированы о причинах и тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что более 25 лет 20 процентов азербайджанских земель оккупированы армянскими вооруженными силами. В результате конфликта более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

На встрече присутствовали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, заместители председателя Бахар Мурадова, Валех Алескеров, руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, председатель комитета Ахлиман Амирасланов, руководитель рабочей группы по азербайджано-корейским межпарламентским связям Малик Гасанов, члены рабочей группы, председатель комитета Ульви Гулиев, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева, Рауф Алиев, послы Ким Тонг Оп, Рамзи Теймуров и другие официальные лица.

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