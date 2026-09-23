Сборная Азербайджана открыла счёт в матче с Таджикистаном - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Таджикистана открыт счёт.
На 58-й минуте Турал Байрамов отличился эффектным ударом и вывел сборную Азербайджана вперёд — 1:0.
21:19
В Баку проходит второй тайм товарищеского матча между футбольными сборными Азербайджана и Таджикистана.
После первых 45 минут команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Встреча проходит на стадионе «Палмс Спортс Арена».
Для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова этот матч является последней проверкой перед стартом в Лиге наций УЕФА.
27 сентября азербайджанская команда сыграет на выезде с Литвой.
445