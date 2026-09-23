 Сборная Азербайджана открыла счёт в матче с Таджикистаном - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Сборная Азербайджана открыла счёт в матче с Таджикистаном - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:25 - Сегодня
Сборная Азербайджана открыла счёт в матче с Таджикистаном - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Таджикистана открыт счёт.

На 58-й минуте Турал Байрамов отличился эффектным ударом и вывел сборную Азербайджана вперёд — 1:0.

21:19

В Баку проходит второй тайм товарищеского матча между футбольными сборными Азербайджана и Таджикистана.

После первых 45 минут команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Встреча проходит на стадионе «Палмс Спортс Арена».

Для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова этот матч является последней проверкой перед стартом в Лиге наций УЕФА.

27 сентября азербайджанская команда сыграет на выезде с Литвой.

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