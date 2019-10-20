МВД Азербайджана ответило на обвинения Али Керимли - ФОТО

МВД Азербайджана ответило на обвинения задержанного вчера во время проведения незаконной акции председателя ПНФА Али Керимли.

Начальник госпиталя МВД Исби Бабаханов отметил, что Керимли после всестороннего обследования был выписан домой,- сообщает APA.

По его словам, 19 октября Керимли был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

«На левой стороне лба были зафиксированы легкие порезы кожи. Мы провели компьютерную томографию головного мозга, торакальную и абдоминальную компьютерную томографии, рентгенографическое обследование и ультразвуковое обследование брюшной полости. В ходе осмотра не было выявлено никаких патологий. Керимли были представлены результаты обследований, и он был выписан домой», - отметил он.

Касаясь заявлений Керимли, что он был доставлен в госпиталь на носилках, Бабаханов отметил, что пациент самостоятельно передвигался и без посторонней помощи прошел все обследования.

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А.А.