Али Керимли был освобожден после дачи объяснительной

Вопреки Закону «О свободе собраний» члены структуры, называющей себя «Национальным советом демократических сил» 19 октября пытались провести митинг на площади перед станцией метро «28 мая».

Как сообщили в Главном управления полиции города Баку (ГУПГБ), благодаря принятым мерам эти противоправные действия были пресечены, их организаторы и некоторые участники задержаны.

Среди задержанных был и председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Когда его сажали в специальный автомобиль для проведения соответствующего документирования, он оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате ударился лбом о железную решетку и получил повреждение. Али Керимли была оказана медицинская помощь в госпитале МВД, после чего у него взято объяснение, и он отпущен на свободу.

А.А.