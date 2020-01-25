МВД об информации о насилии сотрудника полиции в отношении девушки в Сальяне: «Это полная чушь»

В СМИ и соцсетях активно распространяется информация о том, что в городе Сальян сотрудник полиции Хамза Азизов изнасиловал местную жительницу Айтякин Абиеву.

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов заявил 1news.az, что 17 сентября 2019 года житель города Сальян Яшар Абиев обратился в районный отдел полиции с заявлением, указав, что его дочь Айтякин ушла из дома в неизвестном направлении, и попросил найти ее.

«Это был уже третий уход Айтякин из дома без ведома родителей. Сотрудники полиции обнаружили ее и привели в отдел полиции. Но когда Айтякин увидела во дворе отдела отца, мать и братьев, она воскликнула - «Вы меня снова схватили, чтобы передать родителям?», после чего вытащила из сумки нож и нанесла тяжелое ранение сотруднику полиции.

Районная прокуратура возбудила по факту уголовное дело, А.Абиева решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям была приговорена к лишению свободы».

Говоря же о усердно распространяемой информации о насилии сотрудника полиции в отношении девушки, он заявил, что она не имеет никаких оснований.

«Это полная чушь. В ходе следствия и суда и по показаниям самой Абиевой, и другими доказательствами установлено, что между ними не было близости. Никакого нарушения закона сотрудником полиции не выявлено.

Хамза Азизов также не имеет какого-либо родственника в руководстве МВД», - заявил Э.Захидов.

Комментируя распространяемую информацию о пытках в отношении административно задержанного жителя Сальянского района Замина Салаева, в результате которых у него лопнула грыжа, полковник полиции заявил о том, что она носит провокационный и лживый характер и продвигается определенными кругами.

«Салаев был осужден судом за административное правонарушение. Все его права соблюдаются, он встречается с адвокатом и семьей, а также встретился с сотрудниками Аппарата омбудсмена.

После распространения информации о пытках МВД провело служебную проверку, взяло показания у самого Замина Салаева. По инициативе министерства он прошел медобследование в госпитале МВД.

В результате информация о пытках не подтвердилась. Со здоровьем у Салаева нет серьезных проблем. Врачи лишь обнаружили у него давно образовавшуюся грыжу в брюшной полости», - заявил Э.Захидов.

Отвечая на вопрос, зачем необходимо было распространять заведомо недостоверную информацию, представитель МВД Азербайджана заявил, что определенные лица пытаются использовать первую попавшуюся им в руки непроверенную информацию для нарушения общественной стабильности и безопасности.

«Но их противозаконные действия всегда решительно пресекаются и будут пресекаться полицией. Эти нечистоплотные на руку силы никогда не смогут реализовать свои грязные мечты и желания. Поэтому они умышленно пытаются использовать недостоверную информацию против сотрудников полиции.

Считаем, что, как сотрудники полиции каждый раз вносят ясность в эти лживые новости, так и СМИ, и пользователи соцсетей не станут их распространять», - подчеркнул полковник Эхсан Захидов.

Тимур Рзаев, Г.Р.