«Мы приглашаем всех поделиться своими историями». Gender Hub Azerbaijan запускает кампанию во имя защиты прав женщин – ФОТО

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В связи с Международным днем народонаселения, который ежегодно отмечается 11 июля, платформа Gender Hub Azerbaijan запускает кампанию.

Как рассказали основатели платформы в беседе с 1news.az, гендерное соотношение населения, меняющееся каждый год в мире и в нашей стране, свидетельствует о низкой роли женщин в обществе и дискриминации в их отношении. Мы даже иногда видим людей, которые воспринимают рождение девочек как трагедию.

«Если мы посмотрим на имеющуюся в нашей стране статистику, то увидим, что в некоторых регионах не сильно жалуют рождение девочек. Проведение селективных абортов в ближайшем будущем могут вызвать серьезные проблемы для нашей страны - резкие различия в половом составе.

Как гендерный центр Азербайджана мы поставили перед собою цель-устранить дискриминацию в отношении женщин в нашей стране, предотвратить проблемы, связанные с защитой прав женщин, и добиться положительных результатов в определенных направлениях.

Чтобы не молчать и не пренебрегать этими чувствительными темами, мы приглашаем всех гендерных активистов, феминисток, молодых людей, занимающихся защитой прав женщин, присоединиться к этой кампании и поделиться своими личными историями. Плакаты, подготовленные нами в связи с кампанией, отражают реалии, связанные с данной темой.

Используя плакаты и хештеги, которые мы добавили ниже, вы можете донести до общественности ценность девочек», - сказали основатели платформы.

#КаждыйЧеловекЦенен#WPD2020#МамаЦенна#ДочьЦенна#СестраЦенна#ДругЦенен#СупругаЦенна

Отметим, что первое мероприятие, которое состоится 11 июля в 18:00, будет посвящено Международному дню народоселения. На этом мероприятии спикеры Наиля Джафарова и Саадет Абдуллазаде обсудят темы: «Селективные аборты в Азербайджане: проблемы и пути выхода» и «Защита прав женщин и девочек во время пандемии COVID-19».

Ссылка для участия в мероприятии: https://bit.ly/3efpL9w

Лейла Мамедова