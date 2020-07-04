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На границе РФ и Казахстана вновь скопились узбекистанцы

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 194
На границе РФ и Казахстана вновь скопились узбекистанцы
Возле контрольно-пропускных пунктов «Маштаково» и «Сагарчин» российско-казахстанской границы наблюдается скопление граждан Узбекистана, сообщил оперативный штаб Министерства иностранных дел Узбекистана. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.uz, посольства Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульства в Казани и Актау держат ситуацию на контроле, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана. 
 
По данным МИД Узбекистана, с 1 июня из разных городов России было организовано 25 чартерных рейсов, также до конца этой недели ожидаются очередные рейсы в Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Москву и Ростов-на-Дону. 
 
 «В этой связи просим находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам «российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры», — говорится в сообщении узбекского МИД. 
 
Ранее в Самарской и Оренбургской областях наблюдалось скопление нескольких сотен граждан Узбекистана. Люди приезжали из разных регионов РФ и требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину. В связи с этим МИД Узбекистана совместно с компетентными органами России и Казахстана организовал вывоз на автобусах более 1500 соотечественников на родину. 
 
Тимур Рзаев

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