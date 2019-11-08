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Ильхам Алиев: «Наш Флаг - это летопись независимости!» – ВИДЕО

Сегодня в 10:11 ~ 1 минута на чтение 422
Ильхам Алиев: «Наш Флаг - это летопись независимости!» – ВИДЕО

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный Дню Флага.

В публикации к видеоролику говорится: «Наш Флаг - это наша решимость к борьбе, ожидание победы, летопись независимости!»

Информационное агентство 1news.az представляет вниманию читателей данный видеоролик.

17 ноября 2009 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об учреждении Дня Государственного флага Азербайджанской Республики», 4 декабря того же года Милли Меджлис официально утвердил 9 ноября как День Государственного флага.

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