Начальник Госслужбы: После выступления президента до 4 тысяч молодых людей взяты на военную регистрацию

~ 2 минуты на чтение 980

«Сегодня молодежь добровольно обращается для участия в боях».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказал начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-лейтенант Арзу Рагимов.

А.Рагимов отметил, что были обращения в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, им разъяснено законодательство: «Было сообщено, что при необходимости военнообязанные могут быть направлены в воинские части. Некоторые сообщают в социальных сетях, что обращаются, но их не регистрируют. Военнообязанные и другие регистрируются в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу. После выступления Президента начался поток молодежи в местные отделы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Мы осуществляем официальную регистрацию этой молодежи. Просто здесь некоторые люди ведут работу в другом направлении. Вчера после выступления Президента были зарегистрированы до 4 тысяч молодых людей. Мы регистрируем лиц, которые хотят пойти добровольцами. Просто каждый из нас должен быть терпеливым, внимательным. Каждый обращающийся доброволец регистрируется».

Между тем, ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Читайте по теме:

Перед Сумгайытским отделом Госслужбы собрались юноши, чтобы записаться в ряды армии - ВИДЕО

Госслужба: Тысячи добровольцев изъявляют желание служить в армии

Источник: АПА