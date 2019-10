Национальная академия авиации Азербайджана открывает новые курсы подготовки механиков и авиоников

Национальная академия авиации при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» объявляет набор на курсы подготовки техников-механиков категории «В-1» и техников-авиоников категории «В-2» по техническому обслуживанию воздушных судов.

Набор объявляется среди молодых людей от 18 до 32 лет, со средним или высшим образованием, хорошим знанием английского языка, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, а также среди желающих и умеющих работать с техникой.

Прием на курсы будет осуществляться на основании заключения комиссии, состоящей из ведущих специалистов авиакомпаний «Азербайджанские Авиалинии», Silk Way Airlines, Silk Way Helicopter Services, Национальной академии авиации, а также Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Продолжительность курсов составит 21 месяц, стоимость обучения - 3000 манатов. Слушателям, достигшим высоких показателей в подготовке, предоставят скидки.

Лица, успешно завершившие курсы и сдавшие экзамены, получат Сертификат учебной организации, действующий в соответствии с Авиационными правилами Азербайджана (АПА-147).

Сертифицированные специалисты будут обеспечены работой по специальностям в авиакомпаниях «Азербайджанские Авиалинии», Silk Way Airlines, Silk Way Technics, Silk Way Helicopter Services, либо в одной из других структур гражданской авиации.

Лицам, работающим на предприятиях технического обслуживания самолетов и вертолетов, в зависимости от опыта и квалификации, будут предоставлены свидетельства персонала по техническому обслуживанию воздушных судов в соответствии с требованиями Приложения №1 Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Авиационными правилами Азербайджана по поддержанию летной годности самолетов (АПА-66).

Прием документов проходит до первого ноября и осуществляется по адресу: Национальная академия авиации, AZ1045, г. Баку, Мардакянский проспект 30.

Ответственный секретарь: Тогрул Керимли, контактный номер: (012) 497 26 00 (внутренний 21-39, 23-49).

Ответственный по приему документов: Ильхам Мурадов, контактный номер: (012) 497 26 00 (внутренний 20-29, 28-74).

Специалист: Виктория Новрузова, контактный номер: (012) 437 47 97 (внутренний 45-11), (012) 497 26 00 (внутренний 37-69).

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Академии: www.naa.az

Вопросы и заявки принимаются по электронной почте:

[email protected] - адрес для отправки документов по приему;

[email protected] - адрес для вопросов касательно проводимых курсов.

