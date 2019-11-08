Нам 5! Emporium Young отмечает день рождения – ФОТО

Куда мы идем, когда хотим прикоснуться к высокой моде, но сохранить молодежный, креативный, взрывной стиль? Конечно же, в Emporium Young!

Иконические кроссовки от Off-White, кружевные платья от Self Portrait, знаменитая обувь с броскими бантами от N21, трендовые костюмы от Tibi, яркие и женственные модели от Alexis, спортивные худи и свитшоты от Heron Preston и MSGM и соблазнительное сочетание спортивного стиля с томной сексуальностью от Jacque Mus – все это стало доступным для нас благодаря Emporium Young.

Вчера, 7 ноября, Emporium Young отметил свой 5-й день рождения и пригласил гостей отпраздновать это событие вместе, а заодно ознакомиться с новым, отремонтированным и значительно расширенным залом магазина.

Это была модная вечеринка с близкими друзьями – именно так тут называют покупателей, которые хотят возвращаться снова и снова. Зажигательный ведущий, два диджея, заводящие гостей заводными треками, бар, предлагающий яркие коктейли, необычные канапе были лишь частью программы, гвоздем которой стала инновационная интерактивная фотосъемка air graffiti.

Ну и какой же день рождения без именинного торта? И чтобы каждый гость смог прочувствовать праздничную атмосферу сполна, он был не с традиционными свечками, а с фейерверками, которые гости зажгли сами!

Конечно же, в свой день рождения магазин не мог отпустить гостей без подарков. И потому в конце вечера наступил самый волнительный момент - розыгрыш призов, в котором 5 счастливых гостей получили ценные подарки от магазина!

Приходите и вы посмотреть новые коллекции известных брендов, которые, как и Emporium Young, стараются, чтобы вы были вечно молодыми, смелыми и яркими!

Emporium Young ждет вас по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж. Тел: 0502835000.

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