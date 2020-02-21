Назван район Баку, наиболее загрязняющий Каспий

Сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспийского моря Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели мониторинг на побережье на Абшеронском полуострове.

Как сообщила 1news.az сотрудница управления Нармин Бабашова, в ходе мониторинга были взяты образцы морской воды, а также проведены микробиологические анализы.

«В результате установлено, что больше всего Каспий загрязняют сточные воды, которые формируются на территории Сураханского района столицы.

Дело в том, что сточные воды сбрасываются с территории района несколькими потоками, в том числе по Абшеронскому каналу, без очистки или обезвреживания. Сточные воды, формирующиеся в поселках Балаханы, Сабунчи, Забрат-1, Забрат-2, Рамана и Ени Рамана Сабунчинского района, сбрасываются в море по каналу Говсан.

Согласно результатам мониторинга, одной из самых загрязненных зон Каспийского моря является побережье сумгайытского поселка имени Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Поскольку в поселке отсутствует централизованная канализационная система, сточные воды сбрасываются напрямую в Каспийское море без какой-либо очистки», - сказала Н.Бабашова.

В связи с этим руководителям предприятий и организаций было сделано очередное предупреждение для предотвращения сброса сточных вод в Каспийское море без очистки.

Мониторинги продолжаются.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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