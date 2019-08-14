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Названа дата начала месяца Мухаррам в Азербайджане

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 110
Названа дата начала месяца Мухаррам в Азербайджане

Названа дата начала месяца Мухаррам в Азербайджане в этом году.

Как сообщает 1news.az, начало священного месяца Мухаррам знаменует собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман. Первый день Мухаррама приходится на 1 сентября 2019 года по григорианскому календарю.

День Ашура, который проводится в десятый день месяца Мухаррам, придется в этом году на 10-е сентября.

В день Ашура в мечетях столицы и регионов будут проводиться акции по сдаче крови.

Месяц Мухаррам заканчивается 29 сентября и начинается месяц Сафар, который завершится 29 октября. 

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