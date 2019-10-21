Названо имя одного из звездных наставников проекта SƏS uşaqlar - ФОТО – ВИДЕО

В скором времени на телеканале ITV будет дан старт вокальному телевизионному шоу SƏS uşaqlar, являющемуся азербайджанской лицензионной адаптацией всемирно известного проекта The Voice Kids.

Кастинги, в которых принимали участие талантливые дети в возрасте от 8 до 14 лет, были проведены командой SƏS uşaqlar как в Баку, так и в регионах Азербайджана – в скором времени будет дан старт съемкам этапа слепых прослушиваний.

Известно, что ведущей SƏS uşaqlar станет Лейла Гулиева, а вот имена звездных наставников проекта до определенного момента тщательно скрывались, и только в минувший уикенд стало известно имя одного из будущих наставников, которое было объявлено в эфире программы Fatehin divanı.

Одно из трех кресел наставников в проекте SƏS uşaqlar займет народная артистка Зульфия Ханбабаева, презентовавшая на прошлой неделе в день своего рождения новый видеоклип, снятый на песню «Oxu» - подробнее о новом проекте исполнительницы читайте здесь.

Точная дата старта проекта SƏS uşaqlar в телевизионном эфире каналом пока не оглашается, как и имена двух других звездных наставников – к примеру, в недавно завершившемся сезоне анологичного проекта Первого российского канала в роли наставников были Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе.

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В.Ф., Э.Т.