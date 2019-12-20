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Названы нерабочие дни ASAN xidmət в карантин 

Сегодня в 14:55 ~ 1 минута на чтение 64
Названы нерабочие дни ASAN xidmət в карантин 
В целях предотвращения распространения коронавируса в городах Баку, Геранбой, Гейгель и Мингячевир, в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах, в городах Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском районе особый карантинный режим продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.  
 
Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении центров ASAN xidmət и ASAN Kommunal. 
 
В сообщении подчеркивается, что 5-6 июля 2020 года (субботу-воскресенье) во всех центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal, действующих в городе Баку, а также в региональных центрах ASAN xidmət в Гяндже, Масаллы, Сумгайыте, Мингячевире, Барде, Шеки будут обслуживаться только граждане, заранее занявшие очередь на сайте www.asan.gov.az и посредством колл-центра «108». 
 
При этом посредством колл-центра «108» и мобильного приложения ASAN xidmət в указанные даты не будет проводиться запись в онлайн-очередь в соответствующих центрах. 
 
Кроме того, 11-12 и 18-19 июля (суббота-воскресенье) будут нерабочими днями в указанных центрах.   
 
Тимур Рзаев

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