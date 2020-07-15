Необычные здания Баку: Что таят в себе заброшенные места нашего города? – ФОТО

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Заброшенные места всегда привлекают своей таинственностью. В кого-то они вселяют страх, но для любителей приключений, ценителей истории и просто любознательных людей подобные места всегда становятся объектом бесконечных вопросов, исследований и «раскопок».

Все тайное и неизведанное кажется нам в десятки раз интереснее, чем обыденное, а любопытство чаще всего берет верх. Ведь правда?

По следам Марии Кузьминой мы отправимся в десять самых загадочных, заброшенных, забытых людьми мест нашего города, чтобы узнать, какую историю они таят…

Одно из таких загадочных мест - кладбище кораблей, что расположено в южной части побережья Абшеронского полуострова, за мечетью Бибиэйбат, на территории судостроительного завода. Здесь много ржавых судов, чей срок эксплуатации давно истек. На последних фотографиях можно заметить полузатонувший красный корабль «Али-Баба». Судно было построено в 1970 году в Новгороде.

В течение последних 50 лет «Али-Баба» ходил под флагами разных стран - СССР, Украины, Камбоджи, Сент-Китса и Невиса, а в последние годы - под флагом Азербайджана. Бакинская бухта стала его последним пристанищем. Интересно, а почему он затонул наполовину? Может, его балластные танки заполнились водой, что и вызвало дифферент на корму, заставив ее опуститься на морское дно.

Заброшенный луна-парк. Изначально это был обычный парк. В 1923 году его переименовали в Луначарский сад, а в 1941 году присвоили имя великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В конце 1990-х - начале 2000-х годов здесь установили различные интересные аттракционы, и парк превратился в развлекательный центр. Но в 2005 году он официально перестал функционировать, хотя, как утверждают очевидцы, работал аж до 2012 года…

Заброшенная баня. Эта баня была построена перед Второй мировой с целью обеспечения санитарными условиями районов с проблемной системой водоснабжения. Вплоть до 2002 года она функционировала в качестве сауны.

В трехэтажном здании имеются душевые кабинки и подвал. Квартал, в котором она находится, в народе называют «Банный двор».

Кладбища локомотивов в поселке Баладжары и спецтехники и автотранспорта в поселке Бина. Эти кадры, как и сами места, буквально пропитаны невероятно жуткой атмосферой. О них мало что известно, и кажется, что того, кто рискнет проникнуть в тайны этих кладбищ, ждет чудовищная кара за дерзость.

Близ станции метро «Ичеришехер» находится заброшенная детская площадка, выложенная мозаикой. Говорят, что построена она была ещё в советский период и как будто хранит отголоски тех времен, а рядом стоят ее вечные стражи - полуразрушенные бетонные фигурки животных.

Заброшенная церковь святого Апостола Варфоломея в поселке Баладжары была построена в 1903 году по просьбе служащих одноименной станции. Деревянная, на каменном фундаменте она вмещала до 300 молящихся. Однако спустя некоторое время здесь вспыхнул пожар, впоследствии церковь была перестроена в камень. В начале 2000-х годов и по сей день в бывшем здании церкви размещается пекарня.

На этих кадрах виден заброшенный пионерский лагерь на берегу моря в поселке Фатмаи. Территория куплена, и вскоре все домики сровняют с землей. Однако каждый из них хранит свою невероятную историю. Ведь сколько всего происходило в пионерских лагерях, верно?

При входе на заброшенный завод близ станции метро «Улдуз» установлена статуя рабочего с шиной. Многие близлежащие заводы были заброшены ещё в 90-х и являются напоминанием о тех временах.

Заброшенный отель-ресторан на берегу озера в Ясамальском районе столицы. Строительство данного проекта было начато в 2013 году и приостановлено в 2014-м. Влажность, испарения, повлиявшие на непрочность фундамента, явились причиной того, что здание постепенно стало разрушаться. На третьем этаже должно было быть поле для мини-футбола, но от него остались только ворота. На первом этаже находится котловина бассейна.

Баня «Фантазия» открылась в январе 1897 года и стала одной из первых бань, где переплелись традиции Востока и Запада. Имя владельца неизвестно. Некогда популярное в городе заведение формально просуществовало до 2010 года. Но из-за отсутствия дохода его пришлось закрыть.

Фотографии предоставлены Марией Кузьминой и @cooler.lemming

И.Нармин