Newtimes.az о ложных заявлениях Никола Пашиняна в ООН: рабское мышление и инфантильная политическая алогичность

Среди выступавших на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Его речь состояла из очень слабого по содержанию текста, не представлявшего по сути никакой ценности. Однако Н.Пашинян сделал с трибуны ООН такие ложные заявления, до такой степени попытался ввести мир в заблуждение, что психологический аспект сказанного представляет интерес. Анализ показывает, что неоднократные выступления Н.Пашиняна в таком же ракурсе есть выражение его моральных, политических и психологических отклонений. Еще и еще раз заявляя людям абсурдные мысли, которые ему представляются как истина, премьер-министр Армении в своим выступлении в ООН фактически продемонстрировал и слабость логики. И в контексте вышеупомянутых пунктов мы считаем необходимым остановиться несколько подробнее на его заявлениях.

Короткая память лгуна: самоопровержение Пашиняна

Лжецу не нужно специальное место, чтобы лгать, – он везде будет лгать, потому что у него нет другого способа самоутвердиться. Нравственность, рожденная из лжи, сознание, питающееся из лжи, всегда ищут себе воображаемых «ног». Слушая речь Никола Пашиняна на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, можно было прочитать это по его маневрам и выражениям лица. Премьер-министр Армении знал точно, что обманывает мир, и от психологического дискомфорта в некоторых фрагментах был абсолютно нелогичен. Несмотря на то, что он пытался скрыть это, Ее Величество справедливость не позволяла ему это делать – Н.Пашинян явно пережил перед лицом всего мира трагедию краха своей речи. С этим и была связана причина его внутреннего напряжения.

Не шутка: глава армянского правительства, «беззаветно преданный бархатным революциям», в общеполитических дебатах в ООН должен был доводить до людей общеизвестные истины таким образом, чтобы люди начали сомневаться в собственных глазах и собственном рассудке, верили не увиденному и известному, а словам армянского скитальца. Например, Н.Пашинян заявил с высокой трибуны ООН, что Нагорный Карабах – это не вопрос территориальных споров между Азербайджаном и Арменией, а вопрос защиты прав человека. Эту картину можно точно описать одним словом: «логика армянского мальчугана»!

Ведь весь мир видит, что в настоящее время в Нагорном Карабахе размещены армянские вооруженные группировки, которые не пускают ни одного азербайджанца в свои родные края. Два азербайджанца отправились навестить могилы своих предков и были арестованы. Мы еще не говорим о том, как появились до этого в Нагорном Карабахе армянские разбойничьи отряды при прямой и неограниченной поддержке иностранных покровителей. «Шедевром» «защиты прав человека» ими является Ходжалинский геноцид. Экс-президент Левон Тер-Петросян объяснил этот геноцид со свойственным ему чванством «на войне, как на войне» (известное выражение Наполеона), то есть фактически признал геноцид. А Серж Саргсян был еще конкретнее: мы доказали всему миру, что можем уничтожать и мирных людей! Другими словами, массовое убийство мирных азербайджанцев было заранее спланированной государственной политикой, преследовавшей определенные психологические цели. Это называется в международном праве геноцидом!

Однако Н.Пашиняну кажется, что, как и у него, память всех людей коротка. Его память коротка потому, что он лжец, но не все люди – лжецы. Когда люди правдиво говорят о происходящем, их память бывает достаточно твердой. Примечательно, что никто в ООН не сказал Н.Пашиняну, что он лжет. Но равнодушием к сказанному им показали, что знают правду.

С этой точки зрения его попытки обвинить руководство Азербайджана казались смешными и абсурдными. На самом деле Н.Пашинян не смог точно определиться даже с тем, как представить ситуацию. Одна сторона общих выражений, таких, как права человека и право народов на самоопределение, также автоматически поднимает вопрос: а нет ли прав и права на самоопределение проживающих там азербайджанцев? Такая постановка проблемы наверняка поднимет этот вопрос. Как бы ни фальсифицировали историю, как бы ни заявляли, что с древних времен там жили армяне, причем как подданные армянского государства, и как бы ни взваливали вину на коммунистов, которые создали надуманное армянское государство, и т.п., все равно возникнет вопрос: а как быть с правами проживающих там азербайджанцев? Вот перед какими вопросами на протяжении всей этой истории были и будут беспомощны миллионы пашинянов.

Бегство от справедливости: участь антиазербайджанской кампании

Руководство Азербайджана проводит самую демократичную, гуманистическую политику в регионе, отвечающую международному праву. Объяснение простое: армяне в течение многих лет капризничают, не покидают оккупированные ими территории, но Баку проявляет терпение, призывает посредников принять меры, стремится к мирному урегулированию конфликта. Азербайджан всегда занимал подобную позицию. А теперь спокойно отвечает на бредни Н.Пашинян с трибуны ООН, на дипломатическом языке доводит до мира, что альтернативы обеспечению территориальной целостности нет.

Н.Пашинян запутывается и в вопросе Турции и выглядит настолько беспомощным, что возникает сомнение: а политик ли он вообще? Премьер-министр Армении говорит, что Турция должна признать «геноцид», произошедший 104 года назад, и не должна вмешивать в отношения с Арменией то, что произошло в Ходжалы. Анкара должна безоговорочно открыть границу с Арменией, поддерживать армян и не защищать Азербайджан. Скажите, сделал бы любой нормальный человек такие абсурдные заявления? Будет ли такая могущественная держава, как Турция, отрицать правду, следуя лжи премьер-министра государства-форпоста? Должна ли она признать события, которые произошли 104 года назад и сопровождались резней десятков миллионов мусульман, как геноцид армян, или Ходжалинский геноцид, который произошел сегодня?

Весьма поучительно, что Н.Пашинян с трибуны ООН подтвердил, что он – только фальсификатор истории, и несведущ не только в вопросах Азербайджана и Турции, но и в геополитике в целом. Лицо, возглавляющее армянское правительство, заявляет: «Россия является нашим ключевым (то есть, основным, главным – ред.) стратегическим союзником. Грузия и Иран являются нашими стратегическими соседями. У нас есть стратегическая повестка дня и партнерство с США, Евросоюзом и его государствами-членами». С точки зрения геополитической теории здесь нет ничего, кроме простых и бессмысленных выражений. Понятие «стратегический союзник» имеет одно содержание, понятие «стратегический партнер» – другое. Стратегическое союзничество не имеет ключа или «замка», в этом термине заключен его смысл. Любые новые интерпретации этого содержания являются выражением субъективности интерпретатора. С этой точки зрения, политическое мышление Н.Пашиняна – рабское мышление. Он в страхе перед Россией называет ее «ключевым стратегическим союзником», Иран, который когда-то был «дорогой жизни», – неопределенно и бессодержательно «стратегическим соседом». Оказывается, и соседство бывает разным. Выходит, что у Армении в данный момент нет соседа, стратегически в этом статусе могут быть Иран и Грузия. И это тоже – бессодержательная позиция, рожденная из страха.

Н.Пашинян опасается и Соединенных Штатов, Израиля и Европы, потому и не называет Иран ни соседом, ни союзником. Ждет, когда по Ирану нанесут удар и установят здесь прозападную власть, тогда и станет Иран соседом. В этом контексте выражение «стратегический сосед» не несет в себе никакого смысла. Грузией тоже жертвует из-за России, Ирана и Европы. Тбилиси тоже пока не является реальным соседом, но будет соседом, если в будущем отдаст Джавахетию Армении и наладит связи с Россией!

Всем известно, что «сосед» в любом варианте означает два или более бытия, сосуществующих в пространстве и времени. Для государства и страны это означает территориальные единицы, географически граничащие друг с другом и расположенные в одном регионе. О какой стратегии здесь может идти речь? Стратегия соседства – это отдельная тема. Но «стратегический сосед» – это абсурд! Если бы Н.Пашинян сказал, что «в будущем можем сосуществовать с Ираном и Грузией, а Азербайджан и Турция должны быть уничтожены», было бы понятнее. В связи с этим возникает вопрос: а почему должна существовать вассальная Армения? Почему Азербайджан должен иметь своим соседом это квазигосударство?

Насколько нарциссическая, эгоистичная и глупая позиция, далекая от реалий! Для армянского политического сознания все в мире должно служить его необоснованным амбициям. Кто следует им, в армянском воображении – настоящие люди, а кто не принимает, – нарушители «армянского права»!

По сути, вывели на сцену таких, как Н.Пашинян, державы, оказывающие покровительство армянам. Не будь этого, не было бы ни Армении, ни ее агрессии в отношении чужих земель, которые она не хочет покидать. Ложь не имеет ног, чтобы удержаться. Армянской лжи тоже жить недолго. Конец близок. Придет время, и весь мир поблагодарит Азербайджан за спасение человечества от армянской лжи!

Newtimes.az