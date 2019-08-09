Новая газовая сделка: Как Армения помогает Ирану обходить американские санкции – ФОТО

Пока большая часть мира стремится избежать противостояния с администрацией Дональда Трампа в вопросе антииранских санкций, Армения предлагает Тегерану один из лучших вариантов санкционного спасения.

Тему развивает директор новостного департамента в Haym Salomon Center Пол Миллер (Paul Miller) в своей авторской статье, опубликованной на сайте Jewish News Syndicate (JNS).

«Все ужесточающиеся санкции США в отношении Ирана нацелены на ограничение бизнеса Тегерана с мировым сообществом, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную программу, а также прекратить поддерживать агрессивную политику в регионе», - пишет автор.

По его словам, несмотря на недовольство некоторых стран, особенно в Европе, большинство из них все же приняли требование США по прекращению всяческих бизнес-связей с Ираном – то ли из страха навлечь на себя гнев Трампа, то ли больше из-за реальных опасений в связи с угрозами, исходящими от Ирана.

«Даже два крупнейших импортера иранской нефти – Китай и Индия – сокращают сотрудничество с Ираном. Однако Армения, граничащая с Ираном, выбрала иную стратегию, предлагая находящейся под санкциями стране наилучший вариант их избежать», - пишет Пол Миллер.

Во время визита в США в середине июля спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна не хочет быть вовлеченной в американскую политику санкций в отношении Ирана.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и Верховным лидером страны Али Хаменеи. По завершении встреч Роухани заявил, что Иран доволен позицией Армении в отношении санкционной политики Соединенных Штатов.

«Цель двух наших стран – идти вперед в соответствии с нашими интересами, не позволяя какой-либо третьей стране вмешиваться в наши проекты и сотрудничество», - сказал тогда Хасан Роухани.

В то время как большинство стран избегает экономических контактов с Ираном, торговля Ирана с Арменией побила в 2018 году рекорд, достигнув $364 млн, отмечается в публикации JNS. И это не случайность: в 2017 году Армения открыла свободную экономическую зону в городе Мехри, у иранской границы.

«Армянское руководство не просто не готово ослаблять свои связи с Тегераном, но и, очевидно, стремится сыграть активную роль в экономической поддержке Ирана в обход американских санкций, - пишет Пол Миллер. - Предлагаемая новая газовая сделка с Ираном, по которой иранский газ через Армению будет транспортироваться в Грузию, может идти вразрез с американскими санкциями.

«Текущий импорт Арменией иранского газа не подпадает под санкции, согласно действующим бартерным соглашениям, но любые новые договора Еревана с Тегераном могут вызвать раздражение Соединенных Штатов. Другими словами, Армения выступает в роли нарушителя санкций, чье поведение может подорвать амбиции Трампа справиться с иранской агрессией», - добавляет автор.

У Армении есть опыт помощи Ирану в обхождении международных санкций. Так, в 2012 году агентство Reuters сообщало, что армянские банки поддерживают Иран посредством незаконных банковских переводов, что позволило Тегерану «запутывать платежи иностранным клиентам, обманывая западные спецслужбы».

Совсем недавно Министерство финансов США поставило под санкции базирующуюся в Ереване компанию Flight Travel LLC за ее связь с иранской компанией Mahan Air, которая связана с иранским Корпусом стражей исламской революции, признаваемой некоторыми странами террористической организацией.

«Посыл для Дональда Трампа ясен: стоит остерегаться нарушителей санкций, подобных Армении, которые могут саботировать усилия по пресечению Ирана. Вместо этого стоит сосредоточиться на развитии геополитически разумных партнерских отношений с государствами, которые разделяют американские ценности и интересы. Неправильный стратегический выбор может привести к усилению иранской агрессии», - подытоживает Пол Миллер.

С оригиналом публикации можно ознакомиться в рубрике News Hub:

Armenia making gas deal with Iran: Beware of the sanctions busters

1news.az