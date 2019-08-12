Новая жизнь Домов молодежи в Азербайджане: как Ниджат Мехтиев получил свою первую работу – ФОТО

Образование XXI века нацелено не столько на накопление знаний, сколько на приобретение багажа жизненно-важных навыков, которые помогут молодым людям адаптироваться к любым условиям во взрослой жизни.

Ряд навыков, которые нужны любому молодому специалисту в современном мире, принято называть английским термином «Софт скиллс» (Soft skills).

Сюда можно отнести умение нестандартно мыслить, работать в меняющихся условиях, эффективно презентовать свои знания, аргументировано отстаивать свою точку зрения, работать в команде, справляться с внутренним стрессом, регулировать межличностные конфликты и многое другое.

Несмотря на такую потребность, школы и университеты выпускают молодых людей, которые в большинстве своем такими навыками не обладают.

Заполнить эту нишу было решено за счет включения двухмесячной программы личностного роста под названием «Базовые жизненные навыки» в программу модернизации Домов молодежи, которая в настоящее время проводится правительством Азербайджана при технической поддержке UNICEF.

Двухмесячный курс обучения, специально разработанный UNICEF для Азербайджана, был внедрен в качестве пилотного проекта в программу двух Домов молодежи – в Бинагадинском районе Баку и в городе Мингячевир.

Именно этот новый курс помог 20-летнему Ниджату Мехтиеву, студенту Азербайджанского технического университета, всего за год значительно изменить свою жизнь: он не только приобрел ряд полезных навыков – стал увереннее в себе и более открытым миру, но еще и получил первую в своей жизни работу.

Он узнал о курсах по личностному росту в Бинагадинском Доме молодежи год назад, благодаря другу. Пришел, зарегистрировался и прошел предварительное собеседование. Сотрудники центра сразу же распознали в Ниджате потенциального участника для курса «Базовые жизненные навыки», поскольку молодой человек имел богатый внутренний мир, но был чрезмерно стеснителен, зажат, нелегко контактировал с окружающими.

«Мы записали Ниджата на этот двухмесячный курс. Он проявил большой интерес, и после завершения подключился к некоторым коллективным проектам нашего Центра в качестве волонтера», - рассказывает директор Бинагадинского Дома молодежи Алекпер Мустафаев.

«В течение года мы наблюдали за деятельностью Ниджата. По нему было видно, что он рад быть полезным Центру в том, что умеет – он выполнял для нас работу фото- и видео-монтажа, графического дизайна. Это его хобби, и надо признать, работу он выполнял очень хорошо. Заметно улучшались и его навыки межличностного общения – у него было все больше друзей в Центре», - добавляет он.

На фото: Алекпер Мустафаев

По истечении года в руководстве Бинагадинского Дома молодежи пришли к решению взять Ниджата Мехтиева в штат. С начала августа он занимает должность PR и SMM менеджера.

«Я пришел сюда, чтобы развить свои личностные качества, научиться самовыражению. Мне бы и в голову не пришло, что спустя всего год я могу стать работником этой организации, стать коллегой тем людям, которые еще недавно были моими менторами и учителями», - говорит Ниджат, не скрывая эмоций.

«Хотя учусь я на инженера по связи, графический дизайн – это та сфера, которая меня полностью захватила, в чем я хочу дальше развиваться, - говори он. - Я безмерно рад, что в Доме молодежи оценили мои способности, и что сегодня я могу заниматься любимым делом не только как хобби, но и зарабатывать на этом себе на жизнь».

На фото: Ниджат Мехтиев

Программа «Базовые жизненные навыки» была разработана совместно с международными консультантами UNICEF, и охватывает три основных направления:

- самосознание человека: как жить в гармонии с собой, верить в себя, научиться мыслить позитивно, бороться со стрессом и выходить из него победителем;

- межличностные отношения: как быть в ладу с коллективом, научиться слушать других, выражать сочувствие, урегулировать споры и конфликты, справляться с давлением со стороны окружающих и т.д.;

- мыслительные навыки: как планировать долгосрочные жизненные цели, как принимать решения и освоить навыки критического и творческого мышления.

«Если молодой человек, вступая во взрослую жизнь, не научится этим базовым жизненным навыкам, ему будет сложно адаптироваться и применить свои профессиональные знания, пусть даже очень хорошие», - говорит Аида Айларова, руководитель молодежных программ в UNICEF Azerbaijan.

«UNICEF представляет базовые жизненные навыки как фундамент здания. Если этот фундамент слаб, либо его вовсе нет, то какими бы красивыми ни были стены и крыша, дом рухнет при первом сильном ветре», - говорит она.

Курс созвучен с реалиями Азербайджана, включает 16 уроков и рассчитан на две возрастные группы – 12-16 и 17-24 года. Разработана и специальная версия курса для девочек: она включает некоторые примеры и упражнения, которые девочкам интереснее и понятнее. С сентября адаптированный курс будет преподаваться всем женским футбольным лигам Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

На сегодняшний день тренинг UNICEF был проведен для специалистов 12 Домов молодежи по всему Азербайджану, которые находятся под управлением Министерства молодежи и спорта. Следующий раунд обучения запланирован на сентябрь текущего года.

На фото: активность в Бинагадинском Доме молодежи

Программа усиления Домов молодежи в Азербайджане осуществляется с начала 2018 года азербайджанским правительством, представленным Министерством молодежи и спорта, а также Фондом молодежи при техническом содействии ООН с UNICEF в роли координирующего ведомства.

Цель – сделать Дома молодежи действительным центром притяжения для подростков и молодежи, где они могут получить ту поддержку, знания и навыки, которые необходимы для успешной и полноценной профессиональной жизни.

Программа развивается по пяти ключевым направлениям: здоровье и благополучие молодежи; образование молодежи; защита прав молодежи; участие молодежи в жизни общества; трудоустройство молодежи.

Задача данного пилотного проекта в том, чтобы в каждом Доме молодежи бесплатно предоставлялся базовый пакет услуг, включающий все пять направлений, помимо которого каждый Дом сможет также предлагать дополнительные услуги уже на платной основе.

Параллельно с успешным внедрением курса «Базовые жизненные навыки» в рамках совместного пилотного проекта также начинают развиваться такие направления как карьерное развитие и профориентация, творческое развитие, за которыми последует поддержка молодежных проектов, нацеленных на социальное предпринимательство. Все это также будет входить в базовую, бесплатную часть.

Елена Остапенко

Фотографии предоставлены со стороны Бинагадинского Дома молодежи