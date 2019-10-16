Нурсултан Назарбаев в Баку прошел 4,5 километра по бульвару - ФОТО

Первый Президент Казахстана-елбасы Нурсултан Назарбаев во время визита в Азербайджан совершил пешую прогулку вдоль каспийского побережья.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай.

«Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль каспийского побережья», - написал он.

Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья. pic.twitter.com/dm0ptyNwXm — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 16, 2019

Напомним, что первый Президент Казахстана в Баку принял участие в VII саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В ходе заседания ССТГ Нурсултан Назарбаев был награжден высшим орденом тюркского мира.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – крупная международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, о вступлении в организацию недавно заявил Узбекистан. Венгрия имеет в ССТГ статус наблюдателя.

Штаб-квартира организации находится в Стамбуле. Последний саммит Тюркского совета состоялся в сентябре 2018 года в Кыргызстане. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран - участниц Тюркского совета.

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