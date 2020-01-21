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Обнародовано официальное число безработных в Азербайджане

Сегодня в 19:02 ~ 1 минута на чтение 378
Обнародовано официальное число безработных в Азербайджане

По состоянию на 1 января этого года, по предварительным данным в Азербайджане численность экономически активного населения составила 5 190,1 тыс. человек, из них 4 938,5 тыс. человек - занятое население.

Как сообщает АПА со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность экономически активного населения увеличилась на 1,11%, занятого населения – на 1,21%.

По состоянию на 1 января 2020 года в органах службы занятости зарегистрированы 81,3 тыс. безработных, из них 37,7% - женщины. Средняя сумма страховых выплат по безработице составила 276,4 манатов.

1news.az

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