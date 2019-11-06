Очередная армянская провокация: Изготовлена банкнота на тему «Арцах» - ФОТО

Армяне выпустили сувенирную евро-банкноту, посвященную «Арцаху» (оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана – прим. 1news.az).

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на сайте Euro Souvenir Bank.

На отпечатанной новой купюре номиналом в 0 евро изображен «символ» созданного на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима Нагорного Карабаха - скульптура «Мы - наши горы». Согласно информации сайта, сувенирная банкнота будет пущена в оборот 11 ноября.

В краткой информации к банкноте указывается, что территория Нагорного Карабаха «оккупирована Азербайджаном».

Отметим, что сувенирные банкноты номиналом в 0 евро печатаются на официальных станках европейского Центробанка и регистрируются как товарный знак.

Коллекционные банкноты Euro Souvenir Bank продаются по 2 евро за штуку. Они произведены из бумаги, которая имеют уровень защиты, ничем не отличающийся от реальных банкнот - это водяные знаки, защитная нить, тактильные знаки, голограммы, флуоресцентные чернила, проявляющиеся под ультрафиолетовым светом, и индивидуальный серийный номер, который является уникальным для каждой купюры.

1news.az