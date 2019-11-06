1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Очередная армянская провокация: Изготовлена банкнота на тему «Арцах» - ФОТО

Сегодня в 11:29 ~ 1 минута на чтение 530
Очередная армянская провокация: Изготовлена банкнота на тему «Арцах» - ФОТО

Армяне выпустили сувенирную евро-банкноту, посвященную «Арцаху» (оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана – прим. 1news.az).

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на сайте  Euro Souvenir Bank.

На отпечатанной новой купюре номиналом в 0 евро изображен «символ» созданного на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима Нагорного Карабаха - скульптура «Мы - наши горы». Согласно информации сайта, сувенирная банкнота будет пущена в оборот 11 ноября.

В краткой информации к банкноте указывается, что территория Нагорного Карабаха «оккупирована Азербайджаном».

Отметим, что сувенирные банкноты номиналом в 0 евро печатаются на официальных станках европейского Центробанка и регистрируются как товарный знак.

Коллекционные банкноты Euro Souvenir Bank продаются по 2 евро за штуку. Они произведены из бумаги, которая имеют уровень защиты, ничем не отличающийся от реальных банкнот - это водяные знаки, защитная нить, тактильные знаки, голограммы, флуоресцентные чернила, проявляющиеся под ультрафиолетовым светом, и индивидуальный серийный номер, который является уникальным для каждой купюры.

1news.az

WhatsApp

530

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены