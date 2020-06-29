Секс в автомобиле ООН: миссия в Израиле оказалась в центре скандала

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В последние дни в Твиттере получила широкое распространение видеозапись, которая заставила Организацию Объединенных Наций принести публичные извинения.

На кадрах, снятых прохожим, видно, что в машине с символикой ООН происходит половой акт между мужчиной и женщиной. Предположительно, видео снято во время движения машины по набережной Тель-Авива.

На переднем сиденье находился еще один мужчина, который, похоже, спит, или делает вид, что не замечает происходящего на заднем сиденье. Водителя машины на видео не видно.

В ООН не замедлили заявить, что «шокированы» и «глубоко обеспокоены» распространенными кадрами. Подобное поведение сотрудников организации было названо «отвратительным».

«Это идет вразрез со всем, за что мы выступаем и за что боремся с точки зрения борьбы с неподобающим поведением сотрудников ООН», - сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в заявлении ВВС.

По факту распространения скандальных видеокадров в ООН начато расследование. Предполагается, что на нем запечатлены сотрудники миротворческой миссии организации в Израиле. По данным ООН, они близки к установлению личностей.

«Мы надеемся, что расследование скоро будет завершено, и будут приняты все необходимые меры», - сказал Дюжаррик, отметив, что в настоящее время выясняется, был ли зафиксированный на видео случай сексом за деньги.

Нынешний случай – далеко не первый, когда сотрудники миссий ООН оказываются вовлечены в скандалы сексуального характера. Как отмечает издание Jerusalem Post, машины с символикой ООН на протяжении многих лет регулярно можно встретить в районах Иерусалима и Тель-Авива, где кипит ночная жизнь.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) неоднократно обвиняла организацию в том, что сотрудники ее миротворческих миссий в массовом порядке проявляют сексуальное насилие в отношении людей, которых призваны защищать.

Подобные случаи многократно зафиксированы в странах Африки и Азии, где присутствуют миротворцы ООН. В рамках одного из проводимых на эту тему социальных опросов на Гаити 10% респондентов отметили факт появления на свет детей от военнослужащих ООН, отмечает Jerusalem Post.

По данным ВВС, только в прошлом году в отношении сотрудников миссий ООН было зафиксировано 175 заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии. Из этих утверждений 16 были подтверждены, 15 признаны необоснованными, остальные расследуются.

1news.az