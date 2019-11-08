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«Один автомобиль сбил и переехал, другой переехал следом»: Жуткое ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня в 13:08 ~ 1 минута на чтение 3710
«Один автомобиль сбил и переехал, другой переехал следом»: Жуткое ДТП в Баку - ВИДЕО

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло на проспекте Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает 1news.az, водитель автомобиля остановил его на крайней левой полосе проспекта, вышел из машины, включив «аварийки», и стоял у открытой двери на проезжей части.

Так как это происходило в темное время суток, ехавший сзади автомобиль сбил водителя, после чего вместе с выломанной дверью машины отбросил на асфальт и переехал. Следом несчастного водителя переехал уже другой автомобиль, в результате чего он скончался на месте.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az

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