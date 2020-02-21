«Он избил жену и ребенка, их лица были в крови»: Очередное бытовое насилие в Баку - ФОТО

Журналист Гюнай Арда распространил информацию о том, что в четверг, 20 февраля, около 15:00 близ станции метро «Иншаатчилар» в Ясамальском районе столицы мужчина жестоко избил жену и малолетнего ребенка, а затем напал на окружающих, которые пытались их защитить.

«Он избил жену и ребенка, их лица были в крови. А потом насильно усадил в машину марки «Лада» (госномер 90-VA-028) и увез», - заявил журналист.

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы Главного управления полиции (ГУП) Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил 1news.az, что по этой информации Управление уголовного розыска ГУП Баку провело оперативное разбирательство и обнаружило указанный автомобиль.

«Указанные лица были приглашены в 29-е отделение Управления полиции Ясамальского района, где у них были взяты объяснительные. Стороны заявили, что между ними был внутрисемейный, личный конфликт, и у них нет взаимных жалоб. Разбирательство продолжается», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.