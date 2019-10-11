Она станет вашей самой любимой: уникальная сумочка от Tory Burch - ФОТО

Хотите иметь шикарную сумочку от Tory Burch, которая будет персонализирована специально для вас в единственном экземпляре?

Только один день, 17 октября, у вас будет такой шанс!

В этот день, известный фэшн-иллюстратор Джо Берд, которая сотрудничала с такими брендами как Chanel, Valentino, Ralph Laurent, Kate Spade, Agent Provocateur, и такими универмагами как Selfridges и Harrods, будет гостем бутика Tory Burch и лично, вручную распишет выбранные вами сумочки!

Как говорит сама Джо, у нее в жизни есть два пристрастия – мода и еда! И она объединяет и то и другое, создавая красочные изображения фруктов на сумочках и кожаных аксессуарах. Но в день мероприятия вы сможете выбрать любой образ по вашему желанию, и Джо изобразит его на вашей сумке! Таким образом, ваша сумка станет уникальной, какой нет больше ни у кого в мире.

А сумки из последней коллекции Tory Burch восхитительны сами по себе: уже ставшая иконической модель Flaming, без которой невозможно представить гардероб любительницы моды; Kira – удобные, практичные и стильные сумки через плечо; и конечно же, ключевая модель мероприятия – Perry, которую можно приобрести в нескольких интерпретациях – ультрамодная сейчас belt bag, незаменимая на каждый день и во время шопинга tote bag, и небольшая, но вместительная Perry Mini. Каждая женщина найдет сумку своей мечты, в своей любимой цветовой гамме.

Учтите, что указанные модели сумок будут предлагаться в ограниченном количестве и эксклюзивно только на этом мероприятии!

Мероприятие будет проходить в течение дня, с 12.00 до 20.00, 17 октября, в бутике Tory Burch по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж.

Для подробной информации: 050 262 90 70

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