В Баку оштрафовали экстремала, выехавшего на трассу на игрушечном авто - ВИДЕО

В Баку к ответственности привлечен человек, выехавший на игрушечном электромобиле на главную дорогу с интенсивным движением.

Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в Управлении государственной дорожной полиции города Баку (УГДПГБ), этот гражданин был установлен сотрудниками полиции. «Лицо, создавшее реальную угрозу для жизни - как собственной, так и других водителей и пешеходов - путем выезда на игрушечном транспортном средстве на дорогу с интенсивным движением в Баку, было установлено сотрудниками полиции, передает 1news.az.

В отношении гражданина 2001 года рождения по фамилии Мирзали приняты меры юридической ответственности в соответствии с законодательством», - отмечается в информации. В дорожной полиции заявили, что подобное опасное поведение на дорогах с интенсивным движением может привести к тяжелым последствиям.

«Каждый участник движения должен ответственно относиться к обеспечению безопасности собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих», - подчеркнули в УГДПГБ.

Читайте по теме:

Опасная ситуация: водитель выехал на главную дорогу на игрушечной машине - ВИДЕО