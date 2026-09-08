267 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Азербайджане с начала года

В Азербайджане с начала года выявили и демонтировали 267 рекламных конструкций, незаконно размещенных на деревьях.

Работы проводились Государственным рекламным агентством Азербайджанской Республики в рамках мониторингов, охвативших Баку и регионы страны. Речь идет о конструкциях, установленных на деревьях с нарушением требований законодательства.

В Государственном рекламном агентстве отметили, что размещение рекламных объектов на деревьях, скалах, подпорных стенах и других природных объектах запрещено. Подобные конструкции не только устанавливаются без соответствующих оснований, но и могут наносить ущерб зеленым насаждениям.

В ведомстве подчеркнули необходимость бережного отношения к деревьям и другим элементам окружающей среды, призвав граждан и представителей бизнеса соблюдать установленные требования при размещении наружной рекламы.

Контроль за рекламными конструкциями, установленными с нарушениями, будет продолжен. В рамках последующих проверок специалисты намерены выявлять и демонтировать незаконные объекты.

За нарушение соответствующих требований предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет от 300 до 500 манатов, для должностных лиц - от 1500 до 2500 манатов, а для юридических лиц - от 5000 до 10 000 манатов.