Опасно для жизни: очередное изуродованное здание в Баку – ФОТО

«В деятельности Комитета градостроительства и архитектуры, в первую очередь, должны учитываться именно эти факторы. Удобство граждан, реализация экологически чистых проектов и полное соблюдение правил градостроительства должны стать основными принципами.

К сожалению, в прежние времена правила градостроительства порой грубо нарушались. В различных местах Баку возводились неуклюжие и уродливые здания, противоречившие нашему историческому прошлому, не отвечавшие никакому архитектурному стандарту. Эти здания строились так, что уродовали общую картину, при этом никакие коэффициенты градостроительства не учитывались. В последнее время по моему указанию, особенно в результате смены руководства Комитета градостроительства и архитектуры, началось соблюдение данных правил. Это должны учитывать и бизнесмены. Баку – наше историческое достояние. Мы не можем позволить уничтожить прошлое нашего города или же поставить под сомнение его будущее ради какой-то корысти, алчности. Такого категорически не будет. Всем бизнес-кругам, компаниям, занимающимся строительством, следует знать, что практике строительства где попало зданий, домов уже положен конец. Все дома, здания должны строиться в соответствии с правилами градостроительства, архитектурным обликом Баку. Поэтому данному вопросу необходимо уделить очень большое внимание. Отныне город Баку должен развиваться только на основе Генерального плана. В Баку не должно быть построено ни одного здания, не отвечающего Генеральному плану. Комитету предоставлены новые функции, и без его согласия не может быть построено ни одного здания. Органы исполнительной власти районов не могут давать разрешения на строительство какого-либо здания, не получив согласия Комитета.» - сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая Анара Гулиева в связи с назначением его на должность председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры несколько дней назад.

Однако количество незаконно возведенных и недостроенных зданий в нашем городе не только не уменьшается, но и продолжает расти. Очередное подобное «сооружение» (ибо никак иначе его не назовешь) было замечено в поселке Гюнешли Сураханского района.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Магаммедали Гарибли. Он выразил возмущение увиденной постройкой: «Отныне «дельцы» начали использовать новый метод. Им не выгодно тратиться на то, чтобы построить здание с нуля…»

Здание на фото расположено по адресу: Сураханский район, поселок Гюнешли, ул. Самира Джафарова, 13 М.

В комментариях к посту журналиста многие пользователи выразили свое негодование по данной теме, а некоторые из них рассказали о еще нескольких подобных постройках.

Так, один из комментаторов рассказал о здании, расположенном в Ясамальском районе, недалеко от Бакинского университета бизнеса. Жилая постройка была возведена на крыше 16-этажного здания. Внезапно возникший порыв сильного ветра опрокинул все строительные материалы прямо во двор, от чего пострадали стоящие во дворе автомобили жильцов.

Другой комментатор поделился не менее печальной историей о том, что в Насиминском районе на 16-этажном жилом здании возвели дополнительный 17-й этаж и готовились к постройке еще одного – восемнадцатого. Хотя по всем документам здание шло как 16-этажное. В итоге строители остановились на одном дополнительном этаже, отказавшись возводить еще один «жилой» этаж.

С вопросом о строительном процессе здания в поселке Гюнешли мы обратились к руководителю пресс-службы Государственного комитета градостроительства и архитектуры Рамизу Идрисоглу. Он ответил, что «строительство этого здания приостановлено».

И.Н, Г.Р.