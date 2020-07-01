Отныне пенсии и стипендии можно получить во всех банкоматах без процентов

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В период особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19 с целью управления плотностью граждан перед банкоматами с сегодняшнего дня трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсации, а также адресные государственные социальные выплаты выдаются в любом банке, а также в любом банкомате ООО «Азерпочт» или POS-терминале без взимания дополнительных процентов.

Как передает 1news.az, об этом сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

Данное решение принято на основе соглашения между министерством, Центральным банком Азербайджана и Общественным объединением «Ассоциация банков Азербайджана».

С.Агаева