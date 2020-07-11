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Памяти Расима Оджагова. Он оставил замыслы и унес замыслы… - ВИДЕО

Сегодня в 10:22 ~ 5 минут на чтение 28
Памяти Расима Оджагова. Он оставил замыслы и унес замыслы… - ВИДЕО

Автор: Фахраддин Манафов,

народный артист Азербайджанской Республики

Расим Оджагов (22 ноября 1933 - 11 июля 2006).

Какие - то из замыслов успел воплотить, а какие – то унёс с собой. Увы, человеку отпущено мало времени.

Физики фундаменталистыво всём мире к концу 20-го века прониклись предчувствием озарения по поводу единой теории мироздания. Одна за другой лавинообразно появились «теория относительности», «квантовая теория» «теория множественности пространственно-временных измерений», «теория струн», «чёрных дыр», и ещё, и ещё, и ёщё.

И у учёных на всей планете почти одновременно защекотало в желудке и перехватило дух от предвосхищения. Вот она, наконец! Вот-вот будет найдена формула, по которой всё возникло и существует, единая формула бытия!

Но не тут-то было. Никак не соединялись воедино эти восхитительные теории мироздания. Последний гвоздь вбили математики. Доказали, что наукой объять всё сущее невозможно.

И тогда на помощь человеческому разуму пришел великий Стивен Уильям Хокинг. С присущей ему гениальной прозорливостью он понял и объявил человечеству, что единая формула всего сущего - «великий замысел».

А теперь оглянитесь вокруг. Разве он не прекрасен этот великий замысел?

Одиннадцатое июля - день, когда мой великий учитель Расим Оджагов, оставив нам щедрость своих воплощённых замыслов, одним из которых, простите, хочу считать себя, ушёл, согласно «великому замыслу», забрав всё не сотворенное.

Я прикоснулся к космологии лишь слегка, насколько смог без специального образования, и, как многие гуманитарии, при посредничестве замечательной передачи Моргана Фримана.

Но вот какая штука получается.

Зачарованный наукой о вселенных, я окончательно утвердился в своей многолетней давности догадке: «Ничто не имеет значения. Разве что, только Мысль».

Об этом говорили и говорят мыслители, просветители, философы в прошлом и сейчас, но я сформулировал это для себя сам.

Что остаётся от человека на земле?  Его мысли, его замыслы, воплощенные в здании, в водопроводе, в рецепте пирога, в шедеврах живописи, зафиксированные в книгах в виде научных и художественных трактатов.

И художественные фильмы, ставшие школой киноискусства.

Таковы фильмы моего учителя, Расима Миркасимовича Оджагова.

Тогда, в том процессе, когда учитель делал фильмы и лепил из меня актера кино, я ощутил интуицией нечто очень неординарное в его творческих и жизненных принципах. Он ничего не декларировал, не навязывал нам какие–либо философские выкладки. Я только успевал то и дело удивиться непонятному, необычному в том, как он работает и живет. Нераскодированные детали его поведения, его бытия падали мне в подсознание и со временем сложились в догадку: «ничто не имеет значения, только мысль.»

И уже много позже мне стало понятно, почему главный герой фильма, балованный сын богатых родителей весь фильм ходит в одном и том же костюме, и рубашке и никто этого не замечает. Стало понятно, почему Расим Миркасимович был абсолютно равнодушен к материальным благам, привилегиям.Стал понятен его принцип минимализма, в котором учитель создавал фильм. Ничего лишнего, украшательского, притянутого. Никакой фальши в тексте, сценографии кадра, актерской игре. Все актеры, что снялись в его фильмах, помнят его знаменитую фразу: «проще, проще, ещё проще».

Ничего лишнего. Только то, что работает на мысль.

Мысль о том, что без любви человек умирает. Простая и вечная.

О том, что остаться живым на войне не значит с этой войны вернуться. С войны не возвращаются.

Мысль, что нельзя ставить свою судьбу взависимость от того, что скажут соседи.

И о том, что будучи ответственным за близких, мужчина несёт эту ответственность до конца, даже ценою жертвенности.

И, что человек глубоко и преданно погруженный в науку, в исследование, как правило, не способен защищать себя от обывательской подлости. Видимо, защитить такого чудика – есть миссия его близких и друзей.

Каждый фильм-мысль. Наверное, в этом и есть секрет вечной неизбывной притягательности Оджаговских фильмов.

Допускаю, возможно я сформулировал эти мысли не совсем так, как думал учитель, возможно, кто-то поймёт их по-другому, но неизменна суть:

Каждый фильм – мысль.

Мысль, мысль и только мысль имеет значение. Всё остальное несущественно. «Великий замысел».

А ведь написано: «вначале было слово». Но нам, продвинутым, через науку оно как-то убедительнее.

У меня было это счастье – сняться вфильмах Великого Оджагова… «только этого мало…»

Понапрасну ни зло,

Ни добро не пропало,

Всё горело светло,

Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала,

Мне и вправду везло.

Только этого мало.

…Ачто, если невоплощенные мысли, ушедшие с учителем в общее энергетическое поле, однажды пройдут через «бозон Хикса», названый физиками «частицей бога» за способность замедлить энергию, мысль, слово и превратить его или её в материю, в мысль воплощенную.

И тогда замыслы моего учителя, снизойдут к нам в виде озарений, творческих поисков, вдохновения новых режиссеров, и под новыми именами материализуются новые фильмы Расима Оджагова согласно «великому замыслу».

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