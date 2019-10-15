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Пашинян обсудил с посредниками нагорно-карабахское урегулирование

Сегодня в 12:12 ~ 1 минута на чтение 109
Пашинян обсудил с посредниками нагорно-карабахское урегулирование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шеффера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, посредники прибыли в Ереван с региональным визитом.

Пашинян и сопредседатели обсудили вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что в Нью-Йорке в конце сентября состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей.

По информации армянских СМИ, ожидается также поездка в Ханкенди и встреча с представителями карабахских сепаратистов.

Затем посредники прибудут в Баку для продолжения переговоров с азербайджанской стороной.

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