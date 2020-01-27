AZAL обратился к пассажирам, купившим билет в Китай

В связи с эпидемиологической ситуацией в Китае пассажиры, приобретшие авиабилеты на рейсы «Азербайджанских авиалиний» до 28 марта 2020 года, смогут поменять дату вылета или вернуть билеты без штрафа.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации, размещенной на официальной странице «Азербайджанских авиалиний» в Facebook.

«Для возврата авиабилетов можно обратиться в кассу, где был приобретен билет, а если он был приобретен онлайн, то связаться с компанией по электронной почте клиентской службы [email protected] или же посредством формы контакта на сайте: https://help.azal.az/hc/az/requests/new

Также хотим отметить, что ежегодно в феврале «Азербайджанские авиалинии» временно приостанавливают осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку. Это объясняется падением спроса в этом направлении в связи с праздниками в этой стране», - говорится в сообщении.

Таким образом, как и в предыдущие годы, с февраля рейсы в столицу Китая будут приостановлены, а с 8 марта возобновятся, отмечает компания.

Как сообщили 1news.az в понедельник в AZAL, приостановка рейсов в феврале не связана с распространением в Китае нового смертоносного вируса, который поразил уже тысячи человек.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.

За сутки подтвержден 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 26 летальных исходов (24 - в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань).

В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – пять.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц.

Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44132 человека, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

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1news.az