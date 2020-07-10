Первый случай коронавируса в Идлибе: в зоне риска миллионы сирийских беженцев – ВИДЕО

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В сирийской провинции Идлиб у турецкой границы выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Это грозит серьезной вспышкой эпидемии в палаточных лагерях, где в общей сложности живет почти миллион человек – внутренне перемещенные лица, ставшие жертвами гражданской войны в Сирии, сообщают ВВС.

По словам руководителя бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в турецком городе Газиантеп, первым инфицированным оказался врач больницы города Баб эль-Хава, расположенного на сирийско-турецкой границе.

Всех, с кем контактировал этот врач, протестировали на коронавирус и изолировали, а больницу, где он работал, закрыли на карантин.

О риске вспышки эпидемии COVID-19 в густонаселенных палаточных городках в Идлибе группы волонтеров говорят уже несколько месяцев. Усугубляет ситуацию высокая плотность населения, отсутствие санитарно-гигиенических условий (на семью приходится по 20 литров воды в сутки), а также отсутствие системы здравоохранения.

Специалисты говорят, что если внутри такой общины начнется распространение коронавируса, последствия будут удручающими.

В общей сложности около 6 млн. человек являются внутренне перемещенными лицами в Сирии, где с 2011 года не прекращается гражданская война, говорится в репортаже ВВС. В настоящее время в Идлибе действует хрупкое перемирие.

Международная благотворительная организация «Спасем детей» призывает к необходимости тщательного соблюдения перемирия во избежание распространения болезни. «Сейчас как никогда важно сложить оружие. Все усилия должны быть направлены на сохранение здоровья людей», - говорит Соня Хуш, директор сирийского отделения организации.

По ее словам, подтверждение первого случая COVID-19 в Идлибе стало «серьезным ударом для миллионов гражданских лиц, главным образом, женщин и детей, живущих в этом районе».

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сирии за все время глобальной пандемии коронавируса зарегистрировано 372 случая заражения, из них 14 смертей. Однако, по мнению экспертов, учитывая незначительный охват тестированием в охваченной войной стране, действительные цифры могут быть намного выше.

По данным организации «Спасем детей», в северо-западном регионе Сирии имеется всего лишь одна лаборатория, где можно сделать тест на COVID-19. По данным на 30 июня, в регионе был проведен 1 661 тест.

Елена Остапенко