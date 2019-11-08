Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ВИДЕО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Государственного флага.
Как сообщает 1news.az, текст поздравления размещен на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.
В публикации говорится:
«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем Государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!»
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Əziz həmvətənlər! 9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm! Qoy üçrəngli bayrağımız müstəqil Azərbaycanın üzərində daim əzəmətlə dalğalansın! Xalqımıza cansağlığı, səadət, xoş günlər və sevgi, Vətənimizə isə rifah, sülh və tərəqqi arzulayıram! Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания! #Azərbaycan #bayraqgünü #flagday
На официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram также размещен видеоролик, посвященный Дню Государственного флага.
1news.az представляет его вашему вниманию.
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Тимур Рзаев, Э.Т.