Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ВИДЕО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Государственного флага.

Как сообщает 1news.az, текст поздравления размещен на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

В публикации говорится:

«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем Государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!»

На официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram также размещен видеоролик, посвященный Дню Государственного флага.

1news.az представляет его вашему вниманию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Azerbaycan #bayraq #ilhamlaazerbaycan Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) 8 Ноя 2019 в 12:03 PST

Тимур Рзаев, Э.Т.