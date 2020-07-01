Письма Президенту. «Люди ценят шаги, которые Вы сделали для нашего народа»

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Обучающийся в Великобритании, в городе Эдинбурге, студент Фарид Ибрагимов пишет: «Общеизвестный факт, что ситуация, вызванная пандемией коронавируса, оказала влияние на каждого. Я один из студентов, обучающихся в Великобритании. Обучение только что завершилось. В течение этого времени у меня были определённые финансовые проблемы, потому что выплата моей стипендии была приостановлена. Учитывая безработицу, вызванную пандемией, и напряженность, с которой мы сталкиваемся, посольство немедленно поддержало меня и спасло от трудностей. Во время пандемии наше государство быстро реагирует на проблемы своих граждан. Это результат Вашего руководства, господин Президент. Поэтому я как молодой гражданин благодарю Вас».

Житель Лянкяранского района Фаиг Шихализаде пишет: «Мы ценим Ваши усилия во время этой пандемии, охватившей весь мир, Ваши успешные шаги по поддержанию здоровья наших граждан и социального положения населения.

Как гражданин и педагог, я хотел бы выразить Вам глубокую благодарность за поставленные Вами задачи и за гибкую деятельность, которую Вы провели для продолжения образования и обеспечения того, чтобы ученики и учителя не были исключены из учебного процесса.

Мы верим, что наши люди будут следовать всем правилам, и мы, как государство, преодолеем эту сложную ситуацию.

Я выражаю Вам глубокую благодарность за большую работу, проделанную в последнее время в области социально-экономического развития регионов и борьбы с коррупцией, и желаю Вам новых успехов в Вашей неустанной работе».

Житель поселка Зых Сураханского района города Баку Алиюлла Гулиев пишет: «Как гражданин, я сегодня являюсь свидетелем процветания Азербайджана. Люди видят и ценят шаги, которые Вы сделали для нашего народа. К сожалению, пандемия COVID-19, охватившая весь мир, не обошла стороной нашу страну.

Для выхода из этого затруднительного положения были приняты своевременные и вдумчивые решения, к которым мы все должны относиться серьезно. Я также хотел бы отметить, что в эти трудные времена, как всегда, Вы думали и заботились о людях. От имени всех наших граждан я выражаю Вам глубокую благодарность за это внимание».

Житель села Дондар Гушчу Товузского района Ибрагим Гасанов пишет: «Мой сын Ниямаддин Гасанов в настоящее время служит в армии в Ширване. Я иногда его навещаю. Я также принимал участие в церемонии его присяги в Баку. Я должен сказать, что был очень доволен тем, что увидел в воинских частях. Как ветеран Карабахской войны, я очень впечатлен высокими условиями, созданными для солдат, тем большим вниманием, которое уделяется их тренировкам, здоровью и питанию.

Господин Президент, поэтому любовь наших солдат к Вам и нашему государству сегодня очень высока. Уверен, что наши солдаты, которые служат в хороших условиях и при строгой дисциплине, способны надежно защитить нашу Родину и в будущем стать достойными гражданами Азербайджана».

Эльшан Рустамов