Письма Президенту. Мы поддерживаем каждый Ваш шаг, каждую выдвинутую Вами инициативу

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Асифа Гасанова, Гянджа, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Выражаю Вам глубокую признательность за постоянное внимание и поддержку развития спорта в Азербайджане в целом и в период борьбы с коронавирусной пандемией, охватившей весь мир, в частности. Нас очень обрадовало Ваше Распоряжение о дополнительных мерах по строительству Дворца спорта в городе Гянджа. После завершения строительства тысячи подростков будут заниматься различными видами спорта, оставаться здоровыми, а также получат возможность защищать спортивную честь Азербайджана.

Выражаю Вам глубокую признательность за заботу о социально-экономическом развитии города Гянджа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!»

От Ильгара Гадирова и других, Сальян, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Являясь продолжателем политики великого лидера Гейдара Алиева, Вы добились быстрого развития и укрепления авторитета независимого Азербайджана в мировом масштабе.

Особое внимание в нашей республике уделяется сферам образования, здравоохранения и культуры, и в этом нельзя не отметить особые заслуги первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Благодаря Вашему вниманию и заботе в различных частях республики капитально ремонтируются, реконструируются и оснащаются современным оборудованием ясли-детские сады.

И в Сальянском районе идут строительные, благоустроительные, ремонтные работы. От имени жителей района выражаю Вам глубокую признательность, желаю новых успехов в дальнейшей деятельности».

От Рауфа Зейналова и Ляман Салаевой, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мы благодарны за меры, предпринимаемые нашим государством в период коронавируса. В первую очередь, следует отметить созданную в сфере здравоохранения прочную материально-техническую базу. Размещение пациентов в медицинских учреждениях страны, оказание им услуг на соответствующем уровне достойно признания.

В этот период Вы также не забыли о семьях из уязвимой группы населения. Вы обеспечили им единовременную выплату, оплату за обучение студентов из этих семей.

Господин Президент, наши молитвы всегда с Вами. Большое спасибо».

От Вугара Набиева, Газах, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Единодушная поддержка Ваших инициатив на международных мероприятиях является показателем большого доверия и уважения мировой общественности к нашей стране, к Вам.

Во время Вашего выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения Вы выдвинули предложение провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств посредством видеоконференции на тему борьбы с пандемией. Этим шагом Вы еще раз продемонстрировали свои высокие лидерские качества.

Уважаемый господин Президент, мы безусловно поддерживаем каждый Ваш шаг, каждую выдвинутую Вами инициативу и уверены, что современный независимый Азербайджан, созданный общенациональным лидером, находится в надежных руках».

От Кямрана Мамедова и Самеда Вахабова, Загатала, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

В настоящее время пандемия коронавируса охватила все страны мира, вызвав экономический кризис. К сожалению, этот вирус не обошел стороной и нашу страну. Сегодня многие наши граждане тоже страдают от воздействия этого вируса. Но неоспоримый факт, что именно благодаря Вашим дальновидным, превентивным мерам и усилиям в Азербайджане по сравнению с другими странами меньшее число инфицированных этим вирусом. Благодаря Вашей дальновидной политике с начала распространения пандемии в нашей стране были сданы в эксплуатацию специальные пандемические больницы, отвечающие современным стандартам, реализованы социальные меры, направленные на сохранение материального благосостояния граждан.

Господин Президент, своей деятельностью Вы еще раз доказали, что находитесь рядом с нашим народом. За это мы выражаем Вам глубокую признательность».

От Джавида Исмайлова, Агджабеди, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Решения, которые Вы принимаете в этот сложный период, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, защищают нас от этого невидимого врага.

Сегодня в мире каждый день гибнут тысячи людей. Но мы уверены, что в результате Вашей дальновидной политики наша страна выйдет из борьбы с пандемией с наименьшими потерями.

Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за оказанные внимание и заботу о гражданах, желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья и новых успехов!»

С.Агаева