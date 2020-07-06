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Письма Президенту. Выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о наших гражданах

Сегодня в 12:04 ~ 3 минуты на чтение 148
Письма Президенту. Выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о наших гражданах

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Исмаила Алиева и других, Саатлы, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

В своих выступлениях Вы заявляете, что чиновники являются слугами народа и должны служить народу. Сегодня мы видим реальные результаты этих слов, задач, поставленных перед чиновниками. В Саатлинском районе проводится необходимая работа по устранению дефицита воды, обеспечению хозяйств поливной водой. Для этого были привлечены рабочая сила и техника.

Господин Президент, мы благодарны Вам за такие усилия по развитию сельского хозяйства, решению вопросов, волнующих фермеров».

От Орхана Бейлярова, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Вы делаете все возможное, чтобы защитить наше общество и государство от чиновников, злоупотребляющих должностными полномочиями, разоблачить и наказать лиц, совершивших незаконные действия, даете указания в связи с этим. Ваша объективность и справедливость еще больше усиливают любовь и доверие простых граждан к Вам.

Спасибо Вам за это».

От Рафика Сафарова, Ширван, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Вы проводите большую работу по борьбе с распространением COVID -19 в Азербайджане. Меры, предпринятые Вами в связи с борьбой с пандемией в этих тяжелых условиях, адаптацией нашей системы здравоохранения к требованиям дня, шаги, предпринимаемые Вами по защите населения, приветствуются народом.

Выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу о наших гражданах. Верим, что этот сложный период, в котором мы живем, быстро закончится, под Вашим руководством Азербайджан получит еще большее развитие. Светлое будущее Азербайджана связано с Вашей дальновидной политикой как достойного преемника великого лидера Гейдара Алиева. Желаю Вам успехов на этом сложном и славном пути».

От Бахруза Набили, Билясувар, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Ваше внимание и забота о сельском хозяйстве, особенно в период пандемии, открывают перспективу для дальнейшего роста занятости населения. Так как Билясувар - аграрный район, Ваши распоряжения по улучшению водоснабжения посевных площадей еще больше повышают интерес жителей района к труду.

От имени всех билясуварцев выражаю Вам глубокую признательность за оказанную заботу».

С. Агаева

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