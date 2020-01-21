Почему уровень Каспия неуклонно снижается? Мнение эколога

За последнее время уровень Каспийского моря неуклонно снижается.

И это можно видеть невооруженным глазом. Например, уже практически полностью вышли из воды развалины Сабаильской крепости недалеко от Площади флага, а ведь еще в 60-е годы к ним ныряли лишь водолазы. Теряем ли мы наш Каспий?

Говоря об этом, Расим Саттарзаде, глава Отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, заявил 1news.az, что поскольку Каспийское море является замкнутым водоемом, периодические изменения его уровня неизбежны.

«Главным фактором изменения уровня Каспийского моря является климат его бассейна, и колебание уровня во многом зависит от элементов водного баланса питающих его рек, а также количества осадков и испарений. Тектонические движения на морском дне также являются факторами, влияющими на изменение уровня. Кроме того, наблюдается снижение стока реки Волги - основного источника питания Каспия. В первой половине прошлого года сток реки составил 114 км3, что значительно меньше среднегодового значения (146 км3).

Самый низкий уровень Каспийского моря в ХХ веке был зафиксирован в 1977 году. Впоследствии за короткий исторический промежуток времени, в течение 1977-1995 гг., он увеличился на 2,5 метра, а в последующие годы вновь начал наблюдаться спад.

На фото – Расим Саттарзаде

С 2006 года прослеживается тенденция снижения уровня Каспийского моря, в 2019 году среднегодовой уровень моря по Балтийской системе составил 27,89 м ниже уровня моря, что на 1,1 метра выше уровня 1977 года», - заявил ученый.

Отвечая на вопрос, ожидается ли повышение уровня воды в Каспийском море, Р.Саттарзаде ответил, что невозможно составлять долгосрочные прогнозы динамики уровня моря.

«Ни один из долгосрочных прогнозов, сделанных до сих пор, не оправдался. Я хотел бы отметить, что Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря готовит полугодовые сценарии изменения уровня моря на основе данных пяти прикаспийских стран. Согласно последнему сценарию, уровень Каспийского моря будет относительно низким в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время уровень Каспийского моря не считается опасным для окружающей среды, здоровья населения и отраслей экономики. Однако если спад продолжится в течение длительного времени, это может повлиять на некоторые области экономики, особенно на морские нефтегазовые операции, морской транспорт и порты. В связи с этим Национальный департамент по гидрометеорологии МЭПР проводит регулярный мониторинг уровня моря, информируя об этом структуры, работа которых связана с морем, для того чтобы они использовали эту информацию в работе и при планировании будущих проектов», - подчеркнул эколог.

Тимур Рзаев, Э.Т.